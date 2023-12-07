رئيس «صحة النواب» يبشر بالخير.. نسب الإصابة بـ«كورونا» و«المخلوي» في تراجع

كشف الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، عن تراجع نسب الإصابة بفيروسات الإنفلونزا وكورونا خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد أن وصلت إلى ذروتها في الشهرين الماضيين.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن هناك تراجع في نسب الإصابة بالفيروس المخلوي بين الأطفال، ومتحورات فيروس كورونا، والإنفلونزا عن العام الماضي، ما يشير إلى ارتفاع حالة الوعي بين المواطنين، والالتزام بالإجراءات الاحترازية التي أعلنتها وزارة الصحة أكثر من مرة.

التباعد الاجتماعي

وأشار إلى أهمية استمرار التباعد الاجتماعي في التجمعات الأسرية، مع أخذ الاحتياط حال ظهورأعراض الإنفلونزا على الشخص المصاب، وذلك من خلال اجتناب التواجد مع كبار السن والأطفال، لأنهم الأكثر عرضة للإصابة بهذه الفيروسات.

التطعيم الرباعي

وطالب بضرورة الراحة في المنزل حال ظهور أعراض الإصابة، لافتا إلى أهمية الحصول على التطعيم الرباعي لزيادة الحماية المناعية، والابتعاد عن تناول المأكولات المضرة بالصحة، والإكثار من تناول الخضروات والفاكهة الطازجة.