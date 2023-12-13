أستاذ علوم سياسية: تطوير العدوان الإسرائيلي على غزة لا يلقى قبولا دوليا

قال الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية، إن الأحداث في قطاع غزة تتطور من يوم لآخر، حيث ازدادت شراسة العدوان الإسرائيلي عقب انتهاء الهدنة منذ أكثر من أسبوع، مشددًا على أن تطوير العدوان، من جانب دولة الاحتلال، في المناطق الفلسطينية، لا يلقى توافقاً دولياً، بالإضافة إلى ما يحمله تطور هذا النهج الإسرائيلي من آثار وتداعيات خطيرة على الإقليم والقضية الفلسطينية، وما يمكن ان يترتب من تدخل أطراف أخرى غير الطرفين المباشرين.

وأضاف في مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، مساء اليوم الأربعاء: «هناك نوع من التمادي من جانب إسرائيل في الهجوم الهمجي على المدنيين العزل، وهذا الأمر له تأثيرات دولية على المستوى الشعبي، وفي دول كانت مؤيدة لدولة الاحتلال دائماً، مثل التحركات الشعبية بأمريكا وبريطانيا وفرنسا وغيرها من الدول المؤيدة لها تأييداً مطلقاً».

وتابع أستاذ العلوم السياسية: «بعد مرور فترة زمنية من الاعتداء الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة، أخذت بعض المواقف الدولية تتغير، خاصةً وأن إسرائيل تطور العدوان طيلة الفترة الماضية، في ظل عدم تمديد الهدنة».