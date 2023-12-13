 وزير السياحة يعقد لقاءات إعلامية مع ممثلي صحف ووكالات أنباء عربية

أكد وزير السياحة والآثار أحمد عيسى، خلال لقاءات إعلامية عقدها اليوم مع ممثلي عدد من الصحف ووكالات الأنباء العربية، استقرار الأوضاع السياحية في مصر وارتفاع معدلات الحركة السياحية.

وقال الوزير، إن معدلات الحركة السياحية الوافدة لمصر تشهد ارتفاعاً، لافتا إلى أنه خلال شهر أكتوبر من العام الجاري شهدت هذه الحركة نموا بنسبة 8% مقارنة بذات الشهر من العام الماضي، كما شهدت معدلات الحركة السياحية خلال شهر نوفمبر من العام الجاري نموا بنسبة 4% مقارنة بشهر نوفمبر من العام الماضي.

كما أشار الوزير إلى أن هذا العام يعد قياسيا بالنسبة للحركة السياحية الوافدة من السوق القطري لمصر، مشيراً إلى مؤشرات هذه الحركة.

وأشار الوزير إلى أبرز التيسيرات والتسهيلات التي قدمتها الحكومة المصرية لمختلف الجنسيات للحصول على التأشيرات السياحية لدخول مصر، مؤكدا حرص الوزارة على ضمان جودة كافة الخدمات المقدمة للسائحين وتطبيق كافة معايير الصحة والسلامة والأمن.

وتحدث الوزير عن الأنماط والمنتجات السياحية المتنوعة التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري، لافتا إلى أن الوزارة تركز حالياً على الترويج لمنتجات سياحية رئيسية منها السياحة الثقافية، وسياحة العائلات، والسياحة الشاطئية، وسياحة المغامرات وخاصة الغوص.

وشدد الوزير على أهمية العنصر البشري في صناعة السياحة، مؤكداً على حرص الوزارة على تأهيل وتعزيز مهارات وقدرات العاملين بالقطاع.