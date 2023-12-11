«غرفة السياحة» تتعاقد مع شركة سعودية لتقديم خدمات الإعاشة للحجاج المصريين

أكدت غرفة شركات السياحة، التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، توقيع العقود مع الشركة السُّعُودية، التي ستقدم خدمات الإعاشة لحجاج السياحة بالمشاعر المقدسة بمني وعرفات، وذلك ضمن الاستعداد لموسم الحج لعام 1445 هجريًا، وسعيًا لتوفير أفضل الخدمات لحجاج السياحة.

تقديم الخدمات للحجاج بمني وعرفات

أضافت الغرفة، في بيان، أن الشركة السعودية «رحلات ومنافع» التابعة للشركة القابضة لمطوفي حجاج الدول العربية، ستقدم الخدمات للحجاج بمني وعرفات، وذلك بعد فوزها بالمناقصة التي طرحتها غرفة شركات السياحة، بين شركات خدمات الحجاج السعودية، التي تقدم لها 4 شركات سعودية، وفازت الشركة المذكورة بعد فض المظاريف.

يشار إلى أن اللجنة الفنية للحج طرحت كراسة شروط ومواصفات على الشركات السعودية، وأعقب ذلك عقد اجتماعات مكثفة للجنة مع الشركات السعودية المتقدمة للمناقصة، التي تقدمت بعروضها الفنية والمالية في مظاريف مغلقة، وقد وقع اختيار اللجنة على شركة رحلات ومنافع لتميز العرض المقدم منها ماليًا وفنيًا، وجرى توقيع العقد بعد مفاوضات مكثفة أجرتها اللجنة خلال الأيام الماضية، توجت بتوقيع الاتفاق الذي يتضمن كافة الحقوق والخدمات المقدمة للحجاج