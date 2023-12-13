«القاهرة الإخبارية»: الاحتلال الإسرائيلي يستهدف منزلا في جنين بخمسة صواريخ كتب: شروق مراد 11:36 م | الأربعاء 13 ديسمبر 2023 قصف.. أرشيفية أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، بأن الاحتلال الإسرائيلي استهدف منزلا في جنين بخمسة صواريخ. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: 6 شهداء وعشرات المصابين في قصف إسرائيلي لمدرسة تؤوي نازحين بغزة استشهاد لبنانيين وإصابة آخر في قصف إسرائيلي لمنزل جنوب البلاد استشهاد طفلة في قصف للاحتلال لشرق خان يونس واختطاف عدد من النساء استشهاد صحفي في قصف إسرائيلي على قطاع غزة استشهاد فلسطينيين اثنين إثر قصف منزل في دير البلح بقطاع غزة فصائل فلسطينية تعلن قصف مقرات القيادة الميدانية للاحتلال الإسرائيلي جنوب غزة قصف غزة فلسطين احتلال بقلم شروق مراد