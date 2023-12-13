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«القاهرة الإخبارية»: الاحتلال الإسرائيلي يستهدف منزلا في جنين بخمسة صواريخ

كتب:

شروق مراد
11:36 م | الأربعاء 13 ديسمبر 2023
قصف.. أرشيفية

قصف.. أرشيفية

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، بأن الاحتلال الإسرائيلي استهدف منزلا في جنين بخمسة صواريخ.

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بقلم شروق مراد