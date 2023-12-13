استشهاد فلسطينيين اثنين إثر قصف منزل في دير البلح بقطاع غزة

أفاد مراسل «القاهرة الإخبارية»، باستشهاد فلسطينيين اثنين إثر قصف استهدف منزلا بدير البلح في قطاع غزة.

وأضاف مراسل القناة، بوجود شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية استهدفت منازل بخان يونس، وأن الاحتلال يشن أحزمة نارية بالشجاعية والزيتون وجباليا بغزة.

وأشار إلى أن هناك اشتباكات بين الاحتلال والفصائل الفلسطينية بمحور خان يونس، وزوارق حربية إسرائيلية تطلق قذائف بالمنطقة الغربية لغزة.