الثلوج تعطل الدراسة في العاصمة الصينية لأيام.. (صور)

أصدرت السلطات في دولة الصين قرارا بتعليق الدراسة في المدارس الابتدائية والمتوسطة والحضانة بعاصمة البلاد بكين، أمس الأربعاء، بسبب النشرة الجوية التي تفيد بأن البلاد ستتعرض لموجة تساقط ثلوج الساعات المقبلة وستكون كثيفة بحسب وكالة الأنباء الصينية «شينخوا».

التعليم أونلاين حتى يتحسن الطقس

وبديلا عن الدراسة في المدارس، أشارت لجنة التربية والتعليم في بلدية بكين، إلى أنها ستعمل على تقديم التدريس المنزلي المؤقت بداية من الأربعاء في ظل تحذيرات جوية من الأرصاد تحمل اللون البرتقالي تفيد بأن البلاد تستعد لعاصفة ثلجية وسط عمل المدارس على تسهيل طريقة الدراسة عبر الإنترنت على أن يتم استئناف الدراسة في المدارس عندما تسمح الأمور بذلك.

تساقط الثلج على الصين أول مرة هذا الشتاء

ووقع في المدينة الصينية سقوط للثلج يومي الأحد والإثنين من هذا الأسبوع لتسجل المدينة أول حالة سقوط ثلج مكثف في شتاء العام الجاري وتستمر موجة الطقس السيئ في الصين وفي بكين تحديدا حتى السبت المقبل الذي سيشهد تسجيل 15 درجة تحت الصفر، وطالبت السلطات في البلاد المواطنين بأخذ الاحتياطات على الطرق.