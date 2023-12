أزمة بين «بكين» و«مانيلا».. والسبب «بحر الصين الجنوبي»

في أزمة جديدة تلوح في الأفق بين الصين والفلبين، على خلفية مطالبات «بكين»، بالسيادة على «بحر الصين الجنوبي»، وحوادث الاحتكاك بين السفن الصينية والفلبينية في البحر، وفي مؤشر على اندلاع توترات بين البلدين، استدعت الفلبين سفير الصين لديها، بعد يومين من احتكاك بين سفن البلدين في «بحر الصين الجنوبي» المتنازع عليه.

وأشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفلبينية تيريسيتا دازا، إلى استدعاء السفير الصيني، وقالت للصحفيين، إن «مانيلا»، قدمت احتجاجات دبلوماسية. وفي أغسطس الماضي، قال الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس، إن بلاده ستواصل الدفاع عن سيادتها وحقوقها في البحر.

وقالت شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية، إن المواجهات في منطقة سكاربورو شول وسيكند توماس شول، الأكثر حدة منذ سنوات بين سفن«بكين» و«مانيلا».

وأشارت وسائل إعلام، إلى أن السلطات في العاصمة الصينية «بكين»، تجاهلت قرارا في 2016، صادرا عن محكمة دولية نص على أنه لا يوجد أساس قانوني للمطالبات الصينية بالسيادة على «بحر الصين الجنوبي».

وكان خفر السواحل الفلبيني، نشر في وقت سابق، مقاطع فيديو، أظهرت قيام سفن الصينية بإطلاق خراطيم المياه على قوارب فلبينية، خلال مهمتي إمداد منفصلتين إلى منطقة شعاب مرجانية، إحداهما لصيادي سمك بالقرب من منطقة سكاربورو شول والأخرى من حامية صغيرة بالقرب من سكند توماس، خلال اليومين الماضيين، كما وقع تصادم بين قوارب فلبينية وصينية، تراشقت «مانيلا» و«بكين» الاتهامات بشأنه.

STATEMENT OF THE

NATIONAL TASK FORCE FOR THE WEST PHILIPPINE SEA

9 December 2023

Manila, Philippines



The National Task Force West Philippine Sea (NTFWPS) vehemently condemns the illegal and aggressive actions carried out by the Chinese Coast Guard and Chinese Maritime Militia… pic.twitter.com/cusoPjpF9x