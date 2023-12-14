متى يبدأ فصل الشتاء الأعنف على مصر؟.. «الأرصاد» تطلق تحذيرات للمواطنين

عد تنازلي أطلقته الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، خلال الساعات الماضية، بعدما أصبحت مصر على أعتاب حلول فصل الشتاء بشكل رسمي، والمتوقع أن يكون الأعنف منذ سنوات طويلة.

«وبدأ العد التنازلي»، بهذه الكلمات كشف الحساب الرسمي لهيئة الأرصاد الجوية عن تبقي 8 أيام فقط على بداية فصل الشتاء، الذي يبدأ رسميا يوم 22 ديسمبر الجاري، وسط مخاوف من الموجة شديدة البرودة والظواهر الجوية التي تم إطلاق تحذيرات منها على مدار الأشهر الماضية.

متى يبدأ فصل الشتاء في مصر؟ الأرصاد تبدأ العد التنازلي

وبالفعل بدأت النوات في ضرب عدد من المحافظات على رأسها الإسكندرية، وتحديدا «نوة قاسم» التي صنفتها الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية أنها الأشد والأخطر من بين الـ18 نوة التي تضرب المحافظات الساحلية خلال فصل الشتاء.

تحذيرات مع اقتراب فصل الشتاء الأعنف على مصر منذ سنوات.. ما علاقة ظاهرة النينو؟

الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، كشفت أيضا في وقتٍ سابق، لـ «الوطن» أن ظاهرة النينو سيكون لها تأثير كبير على المناخ في فصل الشتاء، موضحة: «أنه خلال السنوات التي تحدث فيها ظاهرة النينو، يكون هناك ارتفاع في متوسط درجات الحرارة على مستوى العالم ».

مع ارتفاع الاحترار العالمي، لا يتوقف تأثير ظاهرة النينو عند فصل الصيف فقط، بل يتسبب في عنف الظواهر الجوية على مختلف الفصول، ومنها فصل الشتاء.

«مصر ستشهد انخفاضا في درجات الحرارة وحالات من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية مع بداية فصل الشتاء»، هكذا كشفت عضو المركز الإعلامي عن حالة الطقس مع بداية الشتاء، مؤكدة أنه سيشهد سقوط أمطار في عدد من المناطق، والتي من المتوقع أن تكون أعلى أو أقل من المعدل الطبيعي في بعض منها.