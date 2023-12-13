أسعار شاليهات الغردقة في فصل الشتاء.. خصومات تصل 20%

تمتد شواطئ الغردقة على مسافة 40 كيلوا متراً بدءا من الجونة شمالا حتى سهل حشيش جنوبا، وتضم مئات الشاليهات على شاطئ البحر، وتشهد توافد الآلاف الزائرين خاصة في فصل الصيف، حيث تزدحم الشاليهات وينخفض الطلب عليها شتاءا لتقدم العروض وخصومات على أسعار الشتاء حتى 20 %.

تخفيضات أسعار الشاليهات شتاءا

وأشار عصام علي الخبير السياحي بالبحر الأحمر في تصريحات لـ «الوطن»، إلى أن أسعار الشاليهات في الغردقة تنخفض في فصل الشتاء، حيث الخصومات وعروض بنسبة 20 % عن أسعار الصيف، لانخفاض الطلب شتاءا وانخفاض معدلات نسبة السياحة الداخلية.

أسعار شاليهات المدينة الشبابية

وأضاف أحمد عبد الباسط مدير مدينة شبابية بالبحرالأحمر، أن أسعار شاليهات المدينة الشبابية بالغردقة تبلغ 177 جنيها للفرد في غرفة ثلاثية على البحر، شاملا وجبة الإفطار، ويضم شاطئ خاص وحديقة كافتريا ويخضع لإشراف وزارة الشباب والرياضة.

أسعار شاليهات نادي الرياضات البحرية بالغردقة

ومن جانبه أشار علاء التايه رئيس مجلس إدارة نادي الرياضات البحرية في تصريحات لـ «الوطن»، إلى أن أسعار شاليهات الغردقة في الشتاء 300 جنيه للفرد، في غرفة مزدوجة تضم شاطئا خاصا تحت إشراف وزارة الشباب والرياضة.

أسعار الشاليهات السياحية

كشف محمود الصاوي مالك أحد للمنتجعات السياحية على شاطئ البحر في الغردقة في تصريحات لـ «الوطن»، أن أسعار الشاليهات في الشتاء تنخفض عن أسعار الصيف.

وأوضح محمود الصاوي، أن أسعار شاليهات الخمسة نجوم تبدأ من 1200 جنيه للعائلية، وتصل إلى الشاليهات ذات المستوى المرتفع، وهي عبارة عن غرفة وصالة استقبال وجميع الأجهزة وتمتاز بقربها من وسط مدينة الغردقة والخدمات السياحية والمطاعم والكافتريات.