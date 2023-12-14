انطلاق برنامج «نتشارك» بالتعاون مع «اليونيسف» في الوادي الجديد

نظمت إدارة البرلمان والتعليم المدني بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد، الورش التدريبية لبرنامج «نتشارك» في نسخته الثانية بالتعاون مع منظمة يونسيف مصر، والذي يستهدف فئة النشء بهدف التأهيل والتثقيف والوعي بأهمية المبادرات المجتمعية والتى تنظمها وزارة الشباب والرياضة في 15 محافظة.

انطلاق الورش التدريبية لبرنامج «نتشارك»

وبدأت أولى الورش التدريبية، التي تنعقد على مدار 4 أيام في الفترة من 13 وحتى 16 ديسمبر، بمراكز الشباب بالمحافظة، ومنها:«مركز شباب السلام بالخارجة، ومركز شباب الجزائر الخارجة، ومركز شباب تنيدة بمركز بلاط، ومركز شباب البشندي بمركز بلاط، ومركز شباب الشيخ والي بمركز الداخلة».

وجرى إدارت الورش من قبل مدربي البرنامج في محافظة الوادي الجديد، بمشاركة النشء من عمر 13 حتى 17 عامًا، وفئة الشباب من 17 عاما حتي 24 عاما، وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وبهاء شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد.

خلق كوادر من النشء والشباب لتنفيذ مبادرات مجتمعية

من جانبه، أوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة بالوادي الجديد، بهاء شوقي، أن البرنامج يتضمن تنفيذ ورش تدريبية للشباب والنشء بواقع 8 ورش على مدار شهر ديسمبر منذ انطلاقه، وتكون مدة التدريب بكل مركز شباب أربعة أيام، بهدف تدريبهم على المهارات اللازمة لخلق كوادر فاعلة للمساهمة في تنفيذ المبادرات المجتمعية التي ترتكز محاورها الرئيسية حول «تمكين الفتيات، التوافق المجتمعي، المواطنة والتعايش السلمي ونبذ العنف، ودعم الوافدين والمهاجرين».