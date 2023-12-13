«الشباب والرياضة» بالشرقية تعلن فتح باب التقديم لمدربي المشروع القومي للموهبة الحركية

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالشرقية، اليوم الأربعاء، عن فتح باب التقديم للمدربين المتخصصين في المشروع القومي للموهبة الحركية بالمحافظة، وذلك في إطار دعم رئيس الجمهورية للمواهب واكتشافهم واستثمارهم.

وأوضح الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، أن المديرية تستهدف الاستعانة بمدربين في رياضات ألعاب القوى، تنس الطاولة، المصارعة، الجودو، التايكوندو، السلاح، الكاراتيه، وذلك لاكتشاف المواهب الرياضية وتطويرها.

وأضاف وكيل الوزارة أن الأوراق المطلوبة للتقدم للتدريب هي:

- 6 صور شخصية

- السيرة الذاتية

- صورة بطاقة الرقم القومي

- أصل شهادة المؤهل الدراسي وصورة منها

- صورة كارنيه النقابة للمهن الرياضية

- صورة كارنيه الاتحاد المقيد به

- شهادات الخبرة إن وجدت وصور شهادات التدريب والدورات

وأوضح «عبد العظيم»، أن الشروط المطلوب توافرها في المتقدمين للتدريب هي:

- أن يكون حاصلا على بكالوريوس تربية رياضية ويفضل مؤهلات عليا.

- أن يكون عضو نقابة المهن الرياضية.

- يفضل أن يكون مقيد بالاتحاد المصري في لعبته.

- أن يكون لديه خبرة في تعليم البراعم وتدريبهم.

- يفضل أن يكون حاصل على دورة تدريبية في تمرين البراعم.

- أن يكون لديه خبرة في تدريب المهارات الأساسية.

- أن يمتلك مهارات الانضباط في العمل ومسؤول.

- أن يكون من أبناء محافظة الشرقية.

- يجتاز المقابلة الشخصية.

- أن يكون ملما بمهارات الحاسب الآلي.

وأكد وكيل الوزارة، أن آخر موعد للتقديم 20 ديسمبر الجاري، على أن يتم تسليم الأوراق المطلوبة، في إدارة الأداء الرياضي بمديرية الشباب والرياضة بالشرقية بالطابق الثالث.

ويأتي إعلان مديرية الشباب والرياضة بالشرقية، عن فتح باب التقديم للمدربين المتخصصين في المشروع القومي للموهبة الحركية، في إطار حرص المحافظة على دعم المواهب الرياضية واكتشافها واستثمارها، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة ورفعة الوطن.