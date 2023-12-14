ما هي القنابل الغبية؟.. استخدم جيش الاحتلال الإسرائيلي 29 ألفا منها لقصف غزة

مع الحديث المتكرر عن الأسلحة المستخدمة داخل قطاع غزة، خرج تقرير جديد من الاستخبارات الأمريكية، يكشف أن نحو نصف قنابل «أرض جو» المستخدمة من جانب جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين كانت عبارة عن قنابل غير موجهة، ومعروفة باسم «القنابل الغبية».

استخدام القنابل الغبية

وبحسب ما ذكرته شبكة الإذاعة الأمريكية «سي إن إن»، التقرير الاستخباراتي أعده مكتب مدير الاستخبارات الوطنية، وكشف أن نحو 40-45% من تلك القنابل المستخدمة في قطاع غزة بلغ عددها 29 ألف قنبلة وكانت غير موجهة، فيما كان البقية عبارة عن ذخائر موجهة بدقة.

وتعد القنابل غير الموجهة، ذات دقة أقل ومعروف أنها تمثل تهديدا كبيرا على المدنيين خاصة تلك المناطق التي تكتظ بالسكان وتسهم بشكل كبير في ارتفاع عدد شهداء الفلسطينيين.

ما هي القنابل الغبية؟

والقنابل الغبية هي اسم آخر للقنابل غير الموجهة، وتعرف أيضا بقنابل السقوط الحر، وتشمل القنابل التقليدية أو النووية التي لا توجد بها أنظمة توجيه، وبالتالي تتبع مسارا باليستيا، كما أن ذلك يجعل من الصعب توجيهها، كما أنها أكثر عرضة لضرب أهداف غير مقصودة، ما يعرض المدنيين للخطر، وفق صحيفة «آي نيوز» البريطانية.

ومن قدرات القنابل الغبية أنها ديناميكية الشكل مع وجود زعانف ذيل تقلل السحب، كما تميل من أجل استخدام فتيل تماس من أجل الانفجار وقت الاصطدام، كما أنها قنبلة أمريكية الصنع متعددة الاستخدامات غير موجهة يرجع استخدامها لحقبة الخمسينات والحرب الكورية وخرجت من الخدمة في القوات الجوية الأمريكية في 2015.

وتأتي القنابل الموجهة بوزن 750 رطلاً وبطول 2 متر وبشحنة تفجيرية من مادة «تريتونال» أو «ماينول» بوزن 180 كغم ويتم التوجيه بنمط الإسقاط الحر.

رد جيش الاحتلال الإسرائيلي

وفي الوقت الذي تخرج فيه تفاصيل حول استخدام القنابل الغبية، علق نير دينار المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، لشبكة الإذاعة الأمريكية، قائلا: «نحن لا نتناول نوع القنابل المستخدمة»، فيما ادعى المتحدث الإسرائيلي كيرين هاجيوف، أنهم يلتزمون بالقانون الدولي وبمدونة قواعد السلوك الأخلاقية، إلى جانب زعمهم أنهم يخصصون موارد هائلة لتقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين

فيما أكد الخبراء، أنه في حال كان جيش الاحتلال يستخدم قنابل غير موجهة بالمعدل الذي تعتقد أمريكا أنها تستخدمه، فإن ذلك يتنافى مع الادعاء الإسرائيلي بأنها تحاول تقليل الخسائر في صفوف المدنيين، قائلا بريان كاستنر، كبير مستشاري الأزمات في منظمة العفو الدولية بشأن الأسلحة والعمليات العسكرية: «أنا مندهش وقلق للغاية إنه أمر سيء بما فيه الكفاية أن يتم استخدام الأسلحة عندما تصيب أهدافها بدقة».