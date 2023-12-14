ارتفاع عدد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي في الهجوم البري على غزة لـ116
كتب:
عمرو حسني
06:33 ص | الخميس 14 ديسمبر 2023
جندي إسرائيلي
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل جندي احتياط أثناء القتال في غزة أمس، ليصل عدد القتلى في الهجوم البري إلى 116.
من القتيل الجديد؟
القتيل الجديد هو الرقيب الرئيسي (احتياط) إليشا ليفنشتيرن، 38 عامًا، من الكتيبة 8104 من سلاح المدرعات، من حريش، قُتل أثناء القتال في جنوب غزة، بحسب ما أعلنه جيش الاحتلال الإسرائيلي.
إصابات خطيرة
وقال جيش الاحتلال إن جنديا آخر من الكتيبة أصيب بجروح خطيرة في المعركة.