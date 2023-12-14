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«الصحة الفلسطينية»: الاحتلال يحتجز 70 طواقم طبية وجرحى.. ويجبر 2500 نازح على الإخلاء

كتب:

هانى حسن
11:24 ص | الخميس 14 ديسمبر 2023
جانب من أحداث غزة

جانب من أحداث غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد فلسطينيين اثنين بسبب منع الاحتلال الإسرائيلي تقديم العلاج للجرحى في طوارئ مستشفى كمال عدوان، حسب ما نقلت «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

وأضافت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها، أنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي تجبر الطواقم الطبية في مستشفى كمال عدوان على تجميع الجرحى والأطفال ويمنع عنهم الماء والطعام والكهرباء، وفضلا عن حرمان 12 طفلا في العناية المركزة من الحليب، محذّرة من وفاتهم نتيجة قطع الكهرباء.

وتابعت أنّ الاحتلال الإسرائيلي يحتجز 70 من الطواقم الطبية والجرحى ومدير المستشفى، ويجبر 2500 نازح على الإخلاء.

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بقلم هانى حسن