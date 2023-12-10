«الصحة الفلسطينية»: انتشار أمراض وأوبئة خطيرة في قطاع غزة
كتب:
أحمد حامد دياب
07:47 م | الأحد 10 ديسمبر 2023
قطاع غزة
كشفت وزارة الصحة الفلسطينية عن انتشار أمراض وأوبئة خطيرة في قطاع غزة لافتة إلى أن هذه الأمراض تشمل الإسهال، والتهابات الجهاز التنفسي الحادة، والتهابات الجلد.
تفشي أمراض كبدية وحدوث زيادة في الأمراض المعدية
كما أعلنت الوزارة في بيان لها نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية تفشي أمراض مثل التهاب الكبد A مع حدوث زيادة في بعض الأمراض المعدية.
وأكدت الصحة الفلسطينية حدوث زيادات كبيرة في الأمراض المعدية التي تم الإبلاغ عنها في ملاجئ الأونروا في جنوب قطاع غزة، بما في ذلك الإسهال والتهابات الجهاز التنفسي الحادة والتهابات الجلد، وتواجه الفئات الضعيفة مثل الأشخاص ذوي الإعاقة والجرحى والنساء الحوامل ظروف إيواء صعبة.
12000 طفل فلسطيني فقط حصلوا على التطعيمات في مراكز الأونروا
ولفتت الصحة الفلسطينية إلى أن الجهود مستمرة لتطعيم الأطفال، مؤكدة أنه منذ 4 نوفمبر الماضي، حصل 12000 طفل فقط على التطعيمات في مراكز الأونروا.
وحذرت وزارة الصحة الفلسطينية من تفاقم نقاط الضعف الصحية بسبب تدمير الاحتلال أكثر من 60% من الوحدات السكنية، أي ما يقارب من 280 ألف.