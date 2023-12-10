«الصحة الفلسطينية»: انتشار أمراض وأوبئة خطيرة في قطاع غزة

كشفت وزارة الصحة الفلسطينية عن انتشار أمراض وأوبئة خطيرة في قطاع غزة لافتة إلى أن هذه الأمراض تشمل الإسهال، والتهابات الجهاز التنفسي الحادة، والتهابات الجلد.

تفشي أمراض كبدية وحدوث زيادة في الأمراض المعدية

كما أعلنت الوزارة في بيان لها نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية تفشي أمراض مثل التهاب الكبد A مع حدوث زيادة في بعض الأمراض المعدية.

وأكدت الصحة الفلسطينية حدوث زيادات كبيرة في الأمراض المعدية التي تم الإبلاغ عنها في ملاجئ الأونروا في جنوب قطاع غزة، بما في ذلك الإسهال والتهابات الجهاز التنفسي الحادة والتهابات الجلد، وتواجه الفئات الضعيفة مثل الأشخاص ذوي الإعاقة والجرحى والنساء الحوامل ظروف إيواء صعبة.

12000 طفل فلسطيني فقط حصلوا على التطعيمات في مراكز الأونروا

ولفتت الصحة الفلسطينية إلى أن الجهود مستمرة لتطعيم الأطفال، مؤكدة أنه منذ 4 نوفمبر الماضي، حصل 12000 طفل فقط على التطعيمات في مراكز الأونروا.

وحذرت وزارة الصحة الفلسطينية من تفاقم نقاط الضعف الصحية بسبب تدمير الاحتلال أكثر من 60% من الوحدات السكنية، أي ما يقارب من 280 ألف.