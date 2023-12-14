مصر تستضيف رسميا مؤتمر الأطراف الـ24 لاتفاقية حمایة البيئة البحرية

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الإعلان رسمياً عن استضافة مصر لمؤتمر الأطراف الرابع والعشرون لاتفاقية حمایة البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر الأبيض المتوسط، المقرر عقده في عام 2025، ولاقى القرار ترحيبًا كبيرًا من الدول الأعضاء في الاتفاقية.

وأوضح الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، أنه تم انتهاء فعاليات الدورة الـ23 لمؤتمر الأطراف المتعاقدة في اتفاقية حمایة البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر الأبيض المتوسط «اتفاقية برشلونة» بمدينة سلوفينيا، حيث أسفر المؤتمر عن اعتماد 20 قرارًا معني بمجالات العمل البيئي في منطقة المتوسط، منها ما يتعلق بحماية التنوع البيولوجي، وتحقيق الإدارة الساحلية المتكاملة وآليات كتابة واعتماد التقارير الدورية.

وتمّ خلال الاجتماع تقييم الأنشطة والميزانية المقررة خلال العامين الماضيين، واعتماد القرار الخاص بذلك، كما تمت مناقشة موقف المساهمات السنوية للدول الأعضاء، وتم التطرق لعدد من القضايا الفنية ذات الصلة بالبيئة البحرية، منها ما يتعلق بالمحميات البحرية والإدارة المتكاملة لمياه الصابورة.

إنشاء برنامج «التجمع البيئي»

وفي إطار الاجتماعات الثنائية التي عقدت خلال مؤتمر الأطراف لاتفاقية برشلونة، عقد الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة اجتماعاً مع اليزابيث مريما، نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، بحضور الدكتورة هبه شعراوي رئيسة الإدارة المركزية للمناطق الساحلية والبحيرات، تناول الاجتماع أهم البرامج المشتركة بين وزارة البيئة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة منها إنشاء «التجمع البيئي» تحت مظلة مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة AMCEN"، حيث من المقرر عقد اجتماع خاص بهذا الموضوع خلال شهر فبراير القادم في نيروبي.

ووجهت اليزابيث الدعوة للرئيس التنفيذي للمشاركة في هذا الحدث الخاص، حيث تم تشكيل لجنة علمية لدراسة القرارات المطلوب عرضها واعتمادها ومن المقرر التركيز على قضايا الاتفاقيات البيئية الخاصة بالحفاظ على البيئة البحرية.

وأفادت السيدة اليزابيث أيضًا بأن برنامج الأمم المتحدة للبيئة يركز على قضية الحد من استهلاك البلاستيك، وتشكل مجموعة من المفوضين للعمل على هذا الملف في ظل الاتفاقية البيئية الخاصة بذلك ومن المقرر عقد اجتماع في مدينة أوتاوا في كندا خلال أبريل المقبل؛ لمناقشة هذه القضية.