ختام التدريب العملي لطلاب برنامج خدمات السياحة بجامعة طيبة التكنولوجية

اختتم طلاب الفرقة الثانية ببرنامج تكنولوجيا الخدمات السياحية والسفر بكلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية بجامعة طيبة التكنولوجية، فعاليات التدريب العملي في مقرر السياحة الالكترونية بشركتي أبو سمبل للسياحة، ومصر للسياحة بالأقصر.

4 زيارات ميدانية

وأوضح الدكتور محمد رسلان المشرف على الكلية، أن التدريب شمل تنظيم 4 زيارات ميدانية، 2 منهم لشركة أبو سمبل للسياحة وزيارتين لشركة مصر للسياحة، لتدريب الطلاب على البرامج الالكترونية المستخدمة في الشركات لحجز تذاكر الطيران، بالإضافة إلى التعرف على كافة الأنشطة الالكترونية المستخدمة في مجال شركات السياحة وكيف أثرت التكنولوجيا في طبيعة العمل بشركات السياحة وما هي الفوائد والتحديات التي تواجه الشركة في استخدام التكنولوجيا، وذلك تحت إشراف ماجد جبر ومصطفى صفوت.

تعليم تكنولوجي متميز

وأضاف رسلان، أن الزيارات العلمية الميدانية، تأتي في ضوء رسالة الجامعة، التي تعتمد على تقديم تعليم تكنولوجي متميز من خلال برامج علمية وعملية واستخدام مسار متكامل للتعليم والتدريب التطبيقي والتقني والتكنولوجي مواز لمسار التعليم الأكاديمي، موجها الشكر لفريق التدريب، بشركة أبو سمبل، والذي تمثل في أحمد موسى، مدير قسم الطيران بالشركة، وإبراهيم طه، مدير التدريب بشركة مصر للسياحة.

يخدم العملية التعليمية

ومن جانبه وجه الدكتور عادل زين الدين، رئيس الجامعة، الشكر لإدارة شركتي أبو سمبل للسياحة، ومصر للسياحة بالأقصر، مؤكداً أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من التعاون المشترك بين الجامعة وشركات السياحة بما يخدم العملية التعليمية لطلاب الجامعة.