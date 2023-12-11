رئيس جامعة طيبة التكنولوجية يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

أدلى الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، بصوته في الانتخابات الرئاسية، بمدرسة طيبة الثانوية للمتفوقين، داعيا المصريين إلى المشاركة الإيجابية في أهم استحقاق دستوري، مؤكدا أن مصر ماضية في طريقها نحو البناء والتنمية، وستظل بخير بفضل وحدة وتلاحم شعبها وتكاتفهم جميعا على قلب رجل واحد.

رئيس الجامعة بشيد بمشاركة الشعب المصري بقوة في الانتخابات

وأشاد رئيس الجامعة، بمشاركة الشعب المصري بقوة، والحشود الكبيرة للناخبين أمام اللجان، للإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الدستوري في اختيار رئيسهم، مؤكدا أن هذه الصورة المشرفة نرسل من خلالها رسالة للعالم أجمع أن الشعب المصري هو من يحدد مصيره ويرسم مستقبله بإرادته في عرس ديمقراطي يشهده العالم.

كما أدلى كل من الدكتور محمد عبدالمنعم رسلان، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وأحمد الفاضل، أمين عام الجامعة، بصوتيهما في الانتخابات الرئاسية بنفس اللجنة.