وكيل «تعليم جنوب سيناء» يكرم المتفوقين والمعلمين المتميزين بمدرسة النصر في طور سيناء

كرم وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، محمد حامد عقل، اليوم الخميس، المتفوقين والمتفوقات والمعلمين المتميزين بمدرسة النصر للتعليم الأساسي بطور سيناء، في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء الدكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء، بتشجيع وتكريم المتميزين.

وخلال التكريم، أشاد عقل بالطلاب والطالبات المتميزين بالصفوف الدراسية بالمراحل الإبتدائية والإعدادية، مشيرا إلى الدور الذي قام به المعلمين بالمدرسة، متمنياً لهم المزيد من النجاح والتفوق.

شمل التكريم معلمي ومعلمات المدرسة المتميزين، وهم: وفاء حسني عبد الغفار، وربيع مصطفى إبراهيم، وعزة حامد محمود، وأنصاف محمد محمود، وأيمن أحمد مصطفى، وذلك لجهودهم المبذولة داخل المدرسة.

حضر حفل التكريم أحمد الحضري نائب رئيس مجلس مدينة طور سيناء نائباً عن رئيس المدينة، والشيخ إبراهيم أحمد وكيل وزارة الأوقاف ورئيس مجلس أمناء المدرسة، والمهندس مصطفى كمال زرد رئيس مجلس الأمناء بالمديرية، والشيخ حمادة السباعي مدير الدعوة بالأوقاف بجنوب سيناء، وأحمد غيث مدير إدارة طور سيناء التعليمية، وأعضاء مجلس أمناء المدرسة، وأولياء الأمور، وعلي سمير البغدادي مدير المدرسة.

وتهدف هذه التكريمات إلى تشجيع الطلاب والطالبات على مواصلة التفوق الدراسي، وتحفيز المعلمين على بذل المزيد من الجهد في سبيل تعليم ورعاية أبنائنا الطلاب.