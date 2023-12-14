الهلال الأحمر الفلسطيني: نواجه صعوبة في انتشال الجثامين من مناطق القصف الإسرائيلي

قال المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني الدكتور عبدالجليل حنجل، إنَّ هناك مناطق واسعة في قطاع غزة لا تصلها أي مساعدات إغاثية.

وأضاف المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، خلال نبأ عاجل نقلته قناة «القاهرة الإخبارية»، أنًه يوجد ضغطا كبيرا جدًا على المنظومة الصحية في الأراضي المحتلة بسبب اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي، لافتًا إلى الصعوبة البالغة في الانتقال للمناطق المعرضة للقصف وانتشال الشهداء منها، مشيرا إلى سقوط 179 شهيدًا في الغارات الإسرائيلية على غزة خلال الساعات الأخيرة.