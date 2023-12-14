رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

انتخابات المصريين بالداخل

الهلال الأحمر الفلسطيني: نواجه صعوبة في انتشال الجثامين من مناطق القصف الإسرائيلي

كتب:

يارا أشرف
03:50 م | الخميس 14 ديسمبر 2023
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

قال المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني الدكتور عبدالجليل حنجل، إنَّ هناك مناطق واسعة في قطاع غزة لا تصلها أي مساعدات إغاثية.

وأضاف المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، خلال نبأ عاجل نقلته قناة «القاهرة الإخبارية»، أنًه يوجد ضغطا كبيرا جدًا على المنظومة الصحية في الأراضي المحتلة بسبب اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي، لافتًا إلى الصعوبة البالغة في الانتقال للمناطق المعرضة للقصف وانتشال الشهداء منها، مشيرا إلى سقوط  179 شهيدًا في الغارات الإسرائيلية على غزة خلال الساعات الأخيرة.

اقرأ المزيد:

نقيب الأطباء يشيد بجهود الأزهر في إرسال القوافل والمساعدات إلى غزة

«الصحة الفلسطينية» تناشد الأمم المتحدة بالضغط على إسرائيل لوقوف العدوان على غزة

الرئيس السيسي يتلقى اتصالا من ملك البحرين لبحث جهود وقف إطلاق النار في غزة

معلومات عن قذيفة p29 «خارقة القوة».. صائدة الدبابات الإسرائيلية في غزة

الأمطار تفاقم مأساة أهالي غزة.. العطشى يروون ظمأهم والنازحون يفقدون خيامهم
بقلم يارا أشرف