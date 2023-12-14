«الصحة الفلسطينية» تناشد الأمم المتحدة بالضغط على إسرائيل لوقوف العدوان على غزة

قالت الدكتورة مي الكيلة وزيرة الصحة الفلسطينية، إنّ مستشفيات جنين تتعرض لهجمة شرسة من قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تحاصرها وتعرقل وصول الجرحى إليها، مشيرة إلى أنّ الاحتلال يفتش ويعتقل كوادر عاملة في المستشفيات ويعتدي على سيارات الإسعاف ويطلق النار عليها، بحسب ما نقلته «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل.

وناشدت وزيرة الصحة الفلسطينية الأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية الدولية للضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني، لافتة إلى أن الوضع الصحي في جنين صعب ونبذل كل الجهود لتلبية الاحتياجات الصحية.