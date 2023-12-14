9 مواقع جديدة للتشخيص الطبي عن بُعد في الوادي الجديد

أعلن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، تشغيل 9 وحدات جديدة للعلاج عن بُعد، وذلك بالتنسيق مع وزارتي الصحة والسكان و الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ليصل إجمالي الوحدات الموجودة بالمحافظة حتى الآن إلى 20 وحدة بالمراكز الخمسة.

9 أماكن جديدة للتشخيص الطبي عن بُعد في الوادي الجديد

وأوضح محافظ الوادي الجديد، أن الوحدات الجديدة تضم «مستشفى صدر الخارجة - القصر - أسمنت - الأربعين 2 و3 - ناصر الثورة - أبو منقار - البشندي- الزيات»، والتي تقدم خدمات الكشف والتشخيص الطبي عن بُعد بالتعاون مع كبرى المستشفيات الجامعية والحكومية على مستوى الجمهورية؛ لتوفير خدمة طبية لائقة للمواطنين بالمناطق النائية والمحرومة.

التخصصات الطبية للتشخيص عن بُعد في الوادي الجديد

وأشار محافظ الوادي الجديد، إلى أنه تم توفير الخدمة في كافة التخصصات الطبية للمرضى عن بُعد، بما يخدم المواطنين بمحافظة الوادي الجديد بمراكزها وقراها البعيدة، على يد نخبة من كبار الأطباء «استشاريين وأساتذة جامعات»، وذلك من خلال مناظرة الحالات عن بعد ورؤية الأشعة والتحاليل من خلال الرسائل المصورة للتيسير على المرضى وتوفير مشقة وعناء السفر للمستشفيات الكبرى، سواء الجامعية أو التابعة لوزارة الصحة.