وزير الآثار يبحث سبل زيادة الحركة السياحية الوافدة لمصر من قطر

قالت وزارة السياحة والآثار، إن أحمد عيسى وزير السياحة والآثار التقى اليوم مع الدكتور سعد الخرجي رئيس السياحة في قطر، وبدر محمد المير الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية، وذلك على هامش حضور وزير السياحة المصري اجتماع الدورة 26 للمجلس الوزاري العربي للسياحة بالعاصمة القطرية الدوحة.

وأضافت الوزارة في بيان اليوم، أنه جرى خلال هذه اللقاءات، بحث سبل تعزيز التعاون لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة من قطر إلى مصر، بالإضافة إلى بحث آليات التعاون لتبادل الخبرات في مجال السياحة ولاسيما الضيافة والتدريب.

جذب 30 مليون سائح بحلول عام 2028

ومن جهته، استعرض أحمد عيسى وزير السياحة خلال تلك اللقاءات، أبرز المستجدات التي تشهدها صناعة السياحة في مصر، لافتاً إلى أن العام الجاري يعد قياسياً بالنسبة للسياحة المصرية، مشيراً إلى أن مستهدفات الدولة المصرية من قطاع السياحة هى الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028، موضحاً أنه لتحقيق هذا الهدف فيجب العمل على زيادة مقاعد الطيران القادمة لمصر من الأسواق السياحية المختلفة وزيادة عدد الغرف الفندقية بمصر لاستيعاب الزيادة المتوقعة في أعداد السائحين، وهما من المحاور الرئيسية بالاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر والتي أطلقتها وزارة السياحة والآثار في شهر نوفمبر 2022.

مصر تتمتع بميزة تنافسية كبيرة

وتحدث وزير السياحة والآثار عن نتائج إحدى الدراسات التسويقية التي أجريت خلال الفترة السابقة والتي أظهرت أن مصر تتمتع بميزة تنافسية كبيرة لا مثيل لها لتميزها بعدد من المنتجات السياحية وهى السياحة الشاطئية، والسياحة الثقافية، وسياحة المغامرات وخاصة أنشطة الغوص، وسياحة العائلات، والسياحة الثقافية والترفيهية معاً.

وتطرق الوزير خلال هذه اللقاءات للحديث عن منتج القاهرة الكبرى الثقافي الجديد والذي يجعل القاهرة مقصداً سياحياً قائماً بذاته ويتيح للزائر الاستمتاع بزيارة العديد من الأماكن السياحية والأثرية بها من خلال برنامج سياحي واحد.

وتحدث أيضاً عن ما تقوم به الوزارة حالياً للعمل على الإعداد لمنتج سياحي جديد يقدم فرصة للسائحين من دول الخليج لزيارة مصر من خلال شركات السياحة المتميزة التي تستطيع أن تقدم لهم المنتج السياحي المصري بشكل عصري ومتقدم وبما يلبي طلباتهم ورغباتهم السياحية.

وأشار «عيسى» إلى أن برنامج تحفيز الطيران الذي تقدمه وزارة السياحة والآثار والذي تم مد العمل به حتى شهر أبريل المقبل ولاسيما باقة التحفيز الإضافية لشركات الطيران ( Booster Campaign) والتي وافق عليها مؤخرًا مجلسي إدارة الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي وصندوق دعم السياحة والآثار.