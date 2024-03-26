كيفية الحصول على معاش تكافل وكرامة.. اعرف موانع الصرف

تهتم بعض الفئات بمعرفة كيفية الحصول على معاش تكافل وكرامة، وهو برنامج مقدم من وزارة التضامن الاجتماعي لدعم الأسر الأكثر احتياجا، والتي لا مصدر دخل ثابت لها، لذا تدعمهم الدولة تيسيرا عليهم ويمكن معرفة المزيد حول الدعم، والتواصل على الخط الساخن للبرنامج على رقم 19680 أو على البريد الإلكتروني لاستقبال والرد على الشكاوى tk.grievance@moss.gov.eg.

وفي السطور التالية نعرض كيفية الحصول على معاش تكافل وكرامة وفق ما ذكرت وزارة التضامن الاجتماعي وأبرز الفئات المستحقة لها.

الفئات المستحقة لـ معاش تكافل وكرامة

الأسرة

الطفل

المرأة

ذوي الإعاقة

المسنين

الشباب

كيفية التقديم على تكافل وكرامة

يتم التقديم للحصول على معاش تكافل وكرامة من خلال التوجه للوحدة الاجتماعية التابعة لمحل سكن المتقدم وتقديم المستندات المطلوبة

المستندات المطلوبة للتقديم على تكافل وكرامة

صور بطاقة الرقم القومي بشرط أن تكون سارية.

صور قسيمة الزواج أو الطلاق.

صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة (شهادة كمبيوتر) للأفراد أقل من 18 سنة.

صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجلا عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.

قيد مدرسي لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة.

قيد طالب للمقيدين جامعيا.

تقرير كشف الإعاقة من اللجان الطبية في حالة المرض المزمن والإعاقة.

صورة شهادة وفاة الزوج/ الزوجة للأرامل.

صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.

صورة إقرار الوصاية للأيتام.

صورة شهادة السجن لحالات سجن الأب أو الأم.

شروط تكافل وكرامة

ووضعت وزارة التضامن بعض الشروط للحصول على معاش تكافل وكرامة، كما يلي:

1- ألا يكون الزوج / الزوجة أو المسن/ العاجز يعمل بالحكومة أو القطاع العام أو الخاص بأجر تأميني أكثر من 400 جنيه أو أن يتقاضى معاشا تأمينيا أو مساعدة ضمانية.

2- أن تكون الأسرة لديها أبناء من حديثي الولادة حتى سن الـ18 عاما، على أن يكون الأبناء من سن السادسة لسن الـ18 بمراحل التعليم المختلفة.

3- تقديم المستندات الداعمة واللازمة للتقدم.

موانع صرف تكافل وكرامة

ـ ملكية أرض زراعية (نصف فدان فأكثر)

ـ إيجار أرض زراعية (فدان فأكثر)

ـ ملكية عقار أو أكثر بخلاف السكن

ـ ملكية محل تجارى أو أكثر (مسجلة أو غير مسجلة)

ـ ملكية رؤوس مواشى للتجارة ( ثلاثه أو أكثر)

ـ العمل بأجر منتظم فى القطاع الخاص أو العام أو الحكومي (باشتراك تأميني)

ـ العمل بأجر منتظم في القطاع الخاص أو العام أو الحكومي (دون إشتراك تأميني) بدخل شهري يعادل 1600 جنيه للأسرة الواحدة المكونة من 4 أفراد.

ـ امتلاك أو الشراكة في مشروعات خاصة (مسجلة أو غير مسجلة مع ذكر قيمة المشروع)

ـ الحصول على معاش قطاع خاص / عام / حكومي / جيش / شرطه عن ذاته

ـ الحصول على معاش كمستفيد بقيمة 500 جنيه أو أكثر

ـ السفر خارج البلاد بغرض العمل (قبل أو بعد القبول بالبرنامج)

ـ ملكية سيارات أو جرارات أو توك توك أو أي مركبة

ـ مصروفات مدرسيه أكثر من 3000 جنيه للطفل الواحد سنويا

ـ إمتلاك معدات ثقيلة مثل (لودر/ ماكينة طحين / خلاط بناء ...)

ـ تلقى دعم من جمعيات أهلية بشكل منتظم بقيمة 400 جنيه شهريا

ـ عدم الاستدلال على الأسرة في نطاق الوحدة الاجتماعية (تجميد لحين التحقق)

ـ مرور 3 أشهر على خروج عائل الأسرة من السجن

معايير القبول بالبرنامج

1- إستيفاء كافة بيانات التقدم للبرنامج بتفاصيل الإستمارة الدالة علي الحالة الإجتماعية للأسرة.

2- أن تكون حالة الأسر أو الأفراد المتقدمة تحت خط الفقر بناء على المعادلة الإحصائية المقررة .

3- عدم التحصل علي أي دخل شهري ثابت أو تقاضي أي معاش تأميني أو مساعدة ضمان إجتماعي شهرية.