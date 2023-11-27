الأسماء الجدد في تكافل وكرامة.. استعلم برقمك القومي

أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي، الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة، بخلاف إمكانية تقديم التظلمات أو الشكاوى وذلك على الموقع الرسمي لها، في إطار التيسير على المواطنين، لتوضح التضامن أن البرنامج تم إطلاقه تحت مظلة الأمان الاجتماعي.

كيفية الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة

وعن كيفية الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة أوضحت التضامن، أنه يتم الاستعلام من خلال الموقع الرسمي للوزارة واتباع الخطوات التالية:

- الدخول على الموقع الرسمي للوزارة من هنا.

- يختار المواطن برنامج تكافل وكرامة، ثم يضغط على الاستعلام.

- يمكن للمتقدمين الجدد أن يستعلموا من خلال ادخال الرقم القومي، المون من 14 رقم ثم الضغط على استعلام.

- على الفور تظهر نتيجة الاستعلام سواء بالقبول أو الرفض.

- في حالة القبول يتم كتابة الرصيد المتاح، وفى حالة الرفض يتم توضيح السبب.

كيفية تقديم شكوى لبرنامج تكافل وكرامة

- يمكن للمواطن بعد أن يستعلم عن قبوله ببرنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة ان يتقدم بشكواه من خلال ما يلي:

- اختيار تسجيل شكوى.

- كتابة تفاصيل الشكوى لبرنامج تكافل وكرامة.

- يضغط على تسجيل الشكوى.

وأشارت التضامن، إلى أن هناك 6.8 مليون طفل من الأولى بالرعاية يستفيدون من برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة، وبالتالي يستفيدون من مجانية التعليم بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم