من المسافة صفر .. «فصائل غزة» تكشف عدد قتلى جنود الاحتلال خلال 72 ساعة

كشفت فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة عن خسائر قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الثلاثة أيام الماضية، رداً على العدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني الأعزل، ورداً على الاقتحام البري لقوات الاحتلال لقطاع غزة.

تدمير 72 آلية عسكرية وقتل 36 جندياً

وذكرت مصادر فلسطينية من المقاومة أن «مجاهدي كتائب عز الدين القسام» تمكنوا خلال الـ72 ساعةً الأخيرة من تدمير 72 آلية عسكرية كليًا أو جزئيًا، وقتل 36 جندياً وإيقاع عشرات الجنود الصهاينة الآخرين بين قتيل وجريح.

كما تمكنت عناصر المقاومة من الاستيلاء على عتاد ومتعلقات بعضهم، إثر استهداف القوات الصهيونية المتوغلة بالقذائف والعبوات المضادة للتحصينات والأفراد والاشتباك معهم من مسافة صفر.

واستهدفت المقاومة فرق الإنقاذ التابعة لهم إضافة لعمليات القنص المحققة لجنودهم، كما استهدفت مقرات وغرف القيادة الميدانية ودكّت التحشدات العسكرية بقذائف الهاون والصواريخ قصيرة المدى في كافة محاور القتال، ووجهت رشقات صاروخية نحو أهداف متنوعة وبمديات مختلفة إلى داخل الكيان الصهيوني.

وتستمر قوات الاحتلال في عدوانها على المدنيين في قطاع غزة والضفة الغربية والذي أسفر حتى الآن عن استشهاد قرابة 19 ألف شخص، واصابة 51 ألف آخرين، 70% منهم نساء وأطفال.