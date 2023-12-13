بايدن يحذر إسرائيل من ارتكاب أخطاء واشنطن في 11 سبتمبر

أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن إسرائيل بدأت تفقد الدعم الدولي لحملتها العسكرية ضد حركة حماس، وذلك على خلفية أعداد الضحايا المتزايدة بين المدنيين.

إسرائيل بدأت تفقد الدعم في أوروبا وحول العالم

ونقلت «سبوتنيك» تصريحات بايدن خلال حديثه إلى المانحين من الحزب الديمقراطي في واشنطن لافتًا إلى أن إسرائيل بدأت تفقد الدعم في أوروبا وحول العالم بسبب هجومها ضد حركة حماس في غزة، وعدد الضحايا المتزايد بين المدنيين.

ودعى بايدن الاحتلال إلى استخلاص الدروس من أخطاء الولايات المتحدة عقب هجمات الحادي عشر من سبتمبر، مضيفًا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يتعين عليه تغيير نهجه و نهج حكومته المتشدد في قطاع غزة.

الحكومة الإسرائيلية الحالية الأكثر تشددا في تاريخ إسرائيل

ووصف بايدن الحكومة الإسرائيلية الحالية بأنها الأكثر تشددا في تاريخ إسرائيل، محذرًا من أن الرأي العام العالمي كله قد يتغير بين عشية وضحايا، مؤكدًا أن نتنياهو أمامه قرار صعب يجب أن يتخذه.

وتشن قوات الاحتلال حملة عدوانية شرسة على الشعب الفلسطيني الأعزل، تسببت في وقوع عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى أغلبهم من النساء والأطفال.