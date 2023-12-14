مدير المكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يدعو لوقف الحرب في غزة

قال مدير المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، عبدالله الدردري، إن الحرب في قطاع غزة لها تأثيرات اقتصادية كبيرة على المنطقة بأكملها، مطالباً بالوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة لأسباب إنسانية، ومشيرًا إلى أن تداعيات هذه الحرب ستكون وخيمة على فلسطين.

وأضاف «الدردري»، خلال لقاء خاص مع قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الكارثة كبيرة جداً، والدليل على ذلك، أنه عندما جرت نزاعات سابقة في المنطقة، لم يكن لها ذلك الأثر الإقليمي الكبير، ولكن بسبب حجم الدمار والتدمير، فقد تراجع المناخ الاستثماري بشكل عام.

«الدردري»: بدأنا نلمس تراجعاً في الاستهلاك والاستثمار

وتابع: «بدأنا نلمس تراجعاً في مسألة الاستهلاك والاستثمار، ونجد ارتفاعاً في تكاليف النقل وتأمين النقل من المنطقة وإليها، والمساعدات نقطة في بحر، هي ليست كافية نهائياً، فقد كان يدخل غزة سابقاً أكثر من 1000 شاحنة يومياً بشكل دائم، أما الآن، فإن قطاع غزة يدخله أقل من 100 شاحنة أحياناً بشكل متقطع».