«سارة» إيطالية تزوجت مصريا وعاشت 20 عاما بشرم الشيخ.. «أسلمت وبدأت الصوم زي الأطفال»

20 عاما مرت على قرار اليساندرا سلموني، إيطالية الجنسية، الإقامة في مصر، وتحديدا بشرم الشيخ، وذلك بعدما زارت المدينة للسياحة والاستمتاع بأجوائها، إلا أنها عشقتها وقررت البقاء بها، ومع مرور الوقت تعرفت على شاب مصري يعمل في السياحة، يدعى محمد الليثي، ونشأت بينهما قصة حب تكللت بالزواج.

«سارة» إيطالية تقيم في شرم الشيخ منذ 20 عاما

تحكي «اليساندرا» لـ«الوطن»، تفاصيل إقامتها في شرم الشيخ منذ 2003، حيث عملت في أحد الفنادق، وتعرفت على زوجها عام 2009، وذهبت معه لزيارة أهله في إحدى محافظات الصعيد، فزاد ارتباطها به أكثر، لما وجدته من معاملة طيبة وترحيب كبير بها، ما دفعها أيضا للقراءة ودراسة الدين الإسلامي، حتى أشهرت إسلامها وغيرت اسمها إلى «سارة محمد سليمان».

تقول «سارة»، إن تعرفت على زوجها وساعدته في عمله، حتى أشهرت إسلامها، وحصلت على مصحف مترجم باللغة الإيطالية، ما كان له أثرا في حياتها بشكل كبير، «اتعلمت الصيام بطريقة الأطفال، أول يوم صيام مقدرتش أكمله لشعوري بالعطش الشديد، وبدأت أتدرب بشكل تدريجي لحد ما وصلت لصيام اليوم كاملا».

زوج سارة: كانت تتعامل معي بلغة الإشارة

محمد الليثي، زوج سارة، قال لـ«الوطن»، إن زوجته اجتماعية ومحبة للجميع، وفي بداية تعرفه عليها كانت تتعامل معه بلغة الإشارة لعدم إجادتها للغة العربية، لكنها مع الوقت بدأت تعلم بعض كلمات اللهجة «الصعيدي».

وأكد «الليثي»، أنها ذابت بين النساء الريفيات في بلدته، وتأقلمت معهن سريعًا، وتعلمت منهن طرق طهي الأكلات المصرية، خاصة الأرز البدوي، قبل أن تعود مرة أخرى إلى شرم الشيخ نظرًا لطبيعة عمل زوجها.