الأجانب يبدعون في طبخ الأكلات المصرية على شواطئ مرسى علم «صور»

شهدت شواطئ مرسى علم إقبالًا كبيرًا من السياح من مختلف الجنسيات من الدول الأوروبية منذ مطلع العام الجاري، بعدما أصبحت وجهة سياحية لآلاف السائحين حول العالم، لما تتمتع به من مقومات سياحية طبيعية خلابة، وأجواء دافئة وخدمات ممتازة بالفنادق والمنتجعات السياحية، إضافة إلى عشق السياح للأكلات المصرية التي أقبلوا على تعلُّمها وتجهيزها بأياديهم.

أكلات مصرية بأيادي السياح

وخصّصت إدارة الفنادق والمنتجعات السياحية في مدينة مرسى علم، يوم في الأسبوع لتعلم السياح طريقة الأكلات المصرية التي يعشقونها ويجهزونها بأيديهم بمساعدة الشيف، حيث يشارك السياح والنزلاء الأجانب الشيف في إعداد الوجبات وارتداء زي الشيف والتجول داخل المضبخ.

سياح تتعلم طريقة طبخ الأكلات المصرية

وقال مدير عام أحد الفنادق السياحية في مرسي، لـ«الوطن»، إنّ فكرة تجهيز السياح للأكلات المصرية بأيديهم جاءت من حب السياح للأكلات المصرية وسؤالهم عن طريقة تجهيزها، مشيرًا إلى أنّ إدارة الفنادق خصّصت يومًا أسبوعيًا يتم فيه دعوة السياح لدخول المطبخ مع الشيف، وتعلم طرق إعداد الأكلات المصرية وتجهيزها بأيديهم.

وأكد أنّ ذلك لاقى قبول وإعجاب السياح وحرصوا على التقاط الصور التذكارية ونشرها على السوشيال، وهي إحدى طرق الدعايا وتنشيط السياحة لشواطئ مرسى علم.

أنواع أكلات مصرية يحبها السياح

وأضاف أحمد صالح شيف عمومي بأحد المنتجعات السياحية بمرسى علم، أنّه يحرص دائما على إرضاء السياح وتلبية رغباتهم، ومشاركتهم في المطبخ، وهي رسالة طمأنة للسائحين بشأن الوجبات المقدمة نظافة المكان الذي يُصنع الطعام فيه، إضافة إلى طريقة تعلم الوجبات التي يفضلونها.

وأشار إلى أنّ أهم أنواع الأكلات المصرية التي يحبها السياح هي الملوخية والمكرونة بالبشاميل، والفول والطعمية، والمحشي، والفطير المشلتت، والحمام، والفتة.