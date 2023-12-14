مستشار الرئيس الفلسطيني: الوضع الإنساني في قطاع غزة يزداد مأساوية

قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن الوضع الإنساني يزداد مأساوية في قطاع غزة، لافتاً إلى أن قطاع غزة يفتقر إلى مقومات الحياة البسيطة من المياه والكهرباء والدواء والمعدات الطبية والمواد الغذائية.

توقف الخدمة بالمستشفيات في غزة

وأضاف «الهباش»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء dmc» عبر قناة «dmc»، أن المستشفيات فقدت قدرتها على توفير العلاج للمرضى والمصابين والتعامل مع الوضع الكارثي الذي يعيشه قطاع غزة، مؤكداً أن الحصار الإسرائيلي مطبق على القطاع.

مأساة إنسانية حقيقية

وأردف مستشار الرئيس الفلسطيني أن هناك تقطيعا لأوصال القطاع من الشمال إلى الجنوب إلى الوسط، مؤكدا أن الوضع في قطاع غزة عبارة عن مأساة إنسانية حقيقية.

كارثة كبرى متوقعة في غزة

وحذر «الهباش» من عدم تدخل العالم الآن في غزة، وهو ما يؤدي إلى حدوث كارثة أكبر مما يتوقعها البعض، وهو ما يستوجب ضرورة التحرك الفوري لوقف اطلاق النار.