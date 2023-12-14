طلعت عبد القوي: وقفة المصريين في الانتخابات أذهلت العالم

أكد الدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وعضو مجلس النواب، أن وقفة الشعب المصري التاريخية في الانتخابات الرئاسية أذهلت كل دول العالم، بخروجه لأداء واجبه الوطني وحقه الدستوري في الانتخابات الرئاسية، ضاربين مثلاً بالوطنية، والرد على كل الادعاءات والشائعات التي تحاول النيل من شعب مصر العظيم.

الشكر للمصريين

وتوجه «عبد القوي»، بالشكر للمرأة المصرية، وكبار السن وذوى الإعاقة والشباب، الذين امتلأت بهم جميع لجان الانتخابات، متقدما بالشكر للهيئة الوطنية للانتخابات، التي كانت حريصة على إدارة والإشراف على العملية الانتخابية، بحيادية كاملة، وحرصها على الرد وإزالة أي مشكلات تؤثر على العملية الانتخابية وبشكل سريع.

وأشاد «عبد القوي» بدور رجال القضاء المصري العادل، الذين أشرفوا على العملية الانتخابية بحكمة واقتدار وشفافية، وضربوا المثل في التعامل الإنساني، لتسهيل للناخبين على أداء حقهم الدستوري، وللأحزاب السياسية المصرية الوطنية، التي حرصت على تشجيع المواطنين للأداء حقهم الدستوري.

دور التحالف الوطني

كما أشاد بالتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، الذي أدى دورا متميزا في توعية المواطنين في المشاركة بالعملية الانتخابية، وساعدهم في أداء حقهم الدستوري، من خلال أماناته في جميع محافظات مصر، ضاربين المثل في العطاء والوطنية.

وأضاف أنه بالنسبة للاتحاد العام، فبادر منذ اللحظة الأولى بإطلاق مبادرة «انزل شارك.. مصر الأهم.. انزل شارك صوتك مهم»، التي تضمنت القيام بزيارات ميدانية بكل محافظات مصر، للتوعية بضرورة المشاركة في الواجب الوطني والحق الدستوري.

وتضمنت اللقاءات مع طلاب الجامعات ومع الشباب وجميع أطياف المجتمع، كما تمت تشكيل غرفة عمليات مركزية وغرف فرعية بجميع الاتحادات الإقليمية، بجميع محافظات مصر بالتوعية بالعملية الانتخابية، وتقديم التسهيلات للمواطنين، خاصة ذوي الإعاقة وكبار السن للإدلاء بأصواتهم.

وفى النهاية نؤكد أن ما حدث من خروج المصريين إلى صناديق الانتخاب بهذه الكثافة الكبيرة وغير المسبوقة، رسالة إلى كل الدول والمنظمات الدولية المتربصة بالوطن، أن شعب مصر العظيم دائما وأبدا لحمة واحدة ولا يقبل التدخل في شئونه، وأنه يقف صفا واحدا وراء قيادته، وأن الشعب المصري حر وسيظل حر، ولا يقبل أي تداخلات خارجية.