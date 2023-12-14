المخرج عمرو سلامة يصطحب والدته بحفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي

حرص المخرج عمرو سلامة على اصحطاب والدته، إلى حفل افتتاح الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي، التي أقيمت منذ قليل، داخل مدينة الجونة، بحضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني.

عرض فيلم «60 جنيه» للمخرج عمرو سلامة

وشهد حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي عرض الفيلم القصير «60 جنيه» للمخرج عمرو سلامة، ومن بطولة نجم الراب المعروف زياد ظاظا في تجربته التمثيلية الأولى، وتُعد هذه المرة الثانية التي يفتتح فيها فيلم للمخرج عمرو سلامة فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، إذ افتتح فيلمه «شيخ جاكسون» الدورة الأولى من المهرجان عام 2017.

تفاصيل الفيلم

قصة «60 جنيه»، مستوحاة من أغنية لـزياد ظاظا، وإنتاج إسماعيل نصرت، تحمل الاسم نفسه، وتتناول أحداثًا خيالية لتجارب حقيقية متعلقة بالعنف الأسري وتحقيق الأحلام، وتمكن عمرو سلامة من خلال سيناريو الفيلم الذي كتبه من تحويل العمل الموسيقي الذي قدمه زياد ظاظا إلى فيلم جذاب بصريًا، ويدفع المشاهد إلى التأثر به عاطفيًا والاندماج معه فكريًا.

«60 جنيه» بطولة زياد ظاظا وطارق الدويري وحمزة دياب وروحية سالم، وتصوير أحمد بيومي فؤاد، ومونتاج أحمد حافظ.