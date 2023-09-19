قائمة الأفلام المصرية في مهرجان الجونة 2023.. بينها «آل شلبي» و«60 دقيقة»

أسابيع قليلة تفصل جمهور السينما، عن انطلاق مهرجان الجونة 2023، الذي يُعرض ضمن فعالياته ما يقرب من 80 فيلمًا، من أحدث الإنتاجات العربية والعالمية ما بين الأفلام التي حصدت أبرز الجوائز في المهرجانات السينمائية حول العالم، بجانب أفلام تعرض للمرة الأولى ضمن فعاليات الدورة السادسة التي تنطلق في الفترة من 13 إلى 20 أكتوبر المقبل.

يشهد مهرجان الجونة 2023، عرض مجموعة جديدة من الأفلام المصرية التي تعرض للمرة الأولى، ومن بينها فيلم «آل شلبي» للمخرجة أيتن أمين، وذلك ضمن مسابقة الأفلام الروائية الطويلة التي يتنافس على جوائزها 14 فيلمًا، وتدور أحداث الفيلم حول «ليلى» امرأة ثلاثينية تعاني من تدخل والدتها في حياتها، وعندما تحدث في العائلة حالة وفاة مفاجئة، تسافر «ليلى» إلى الإسكندرية رفقة والدتها، ولكن الوضع يصبح أسوأ عندما تجتمع بعماتها الأربعة وأولادهن وأحفادهن على مدار أيام العزاء، وتقع عدد من المفارقات الكوميدية.

ويجمع فيلم «آل شلبي» في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم من بينهم: ليلى علوي، سوسن بدر، لبلبة، هيدي كرم، أسماء جلال خالد سرحان، ومحمود البزاوي من تأليف وإخراج أيتن أمين.

«60 دقيقة» لـ عمرو سلامة يفتتح فعاليات مهرجان الجونة 2023

ومن مسابقة الأفلام الروائية الطويلة إلى مسابقة الأفلام الروائية القصيرة في مهرجان الجونة 2023، يتواجد مجموعة متنوعة من الأفلام المصرية ضمن 21 فيلما، أبرزهن فيلم «60 دقيقة» للمخرج عمرو سلامة، الذي من المقرر أن يفتتح فعاليات المهرجان ليكون أول فيلم قصير يفتتح فعاليات الجونة السينمائي.

4 أفلام مصرية في مسابقة الأفلام الروائية القصيرة بـ مهرجان الجونة 2023

ومن الأفلام المصرية المشاركة في مسابقة الأفلام الروائية القصيرة فيلم «الأجسام أقرب مما تبدو عليه» للمخرج أحمد صبحي، وهو الفيلم الذي عرض في مهرجان كليرمون فيران السينمائي الدولي للأفلام القصيرة 2023، وفيلم «حتى نلتقي» إخراج جهاد علم الدين، بالإضافة إلى فيلم «ربيع يوم عادي » إخراج منة إكرام.