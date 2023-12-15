معلومات عن السنة الكبيسة 2024.. هل ترتبط بالخير والشر؟

أثارت تصريحات الدكتور جاد محمد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن أن عام 2024 سيكون «سنة كبيسة»، الجدل لدى الكثير من المواطنين في البحث عنها وعن تفاصيلها ومعلومات حدوثها وهل لها ارتباط و علاقة بما سيحدث في العام المقبل من عدمه.

وتستعرض الوطن في النقاط التالية أبرز المعلومات عن السنة الكبيسة وفقا لتقرير صادر عن القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، وهي كالتالي:

- السنة الكبيسة غير مرتبطة بالخير أو الشر أو أي أحداث في العام الجديد.

- سبب تسمية العام الكبيس هو أن عدد أيامه 366 يومًا بدلاً من 365 يومًا في السنوات العادية.

- تمت إضافة هذا اليوم إلى شهر فبراير لأنه يحتوي على 28 يومًا.

- يعود أحد الأسباب أيضا لتسمية الشهر إلى الإمبراطور اليوناني يوليوس قيصر، حيث طلب الإمبراطور من العلماء إعداد تقويم أفضل يتبعه الناس في الإمبراطورية.

احد الأسباب الأخرى هو أن الأرض تستغرق دورتها حول الشمس بمعدل 365 يومًا و 5 ساعات ونصف سنويًا، حيث يتم جمع تلك الساعات كل 4 سنوات وإضافة يوم لتتناسب مع الدورة الفلكية.

- السنة 18 الكبيسة تأتي كل 4 أعوام.

- السنة الكبيسة ليست مرتبطة بتوقعات أو تكهنات.

- آخر سنة كبيسة كانت في عام 2020.