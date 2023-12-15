عائلات الأسرى تتهم نتنياهو باستخدام «لعبة روليت روسية».. فما هي؟

اتهمت عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية بأن رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو يستخدم لعبة «روليت روسية» على حساب أرواح الأسرى، خاصة مع رفض حكومة الاحتلال طلب رئيس الموساد الإسرائيلي لصياغة اتفاق جديد للإفراج عن المحتجزين في غزة.

تجاهل طلب أهالي المحتجزين لقاء حكومة الاحتلال الإسرائيلي

وازدادت صدمة أهالي المحتجزين أيضًا مع تجاهل طلب الأمهات لقاء رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي أو وزير دفاع الاحتلال يوآف جالانت، حيث طلبوا الاجتماع مع وزير الدفاع، ولم يتم الرد على طلبهم حتى الآن، بحسب القناة السابعة الإسرائيلية.

وبحسب ما نشرته وسائل إعلام إسرائيلية، يرى أهالي المحتجزين، أنه في ظل تجميد مفاوضات إطلاق سراح المحتجزين، يشعرون كأنهم في لعبة روليت في يد نتنياهو، إذ يبلغهم بمقتل أحد المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية بين الحين والآخر.

ما هي لعبة الروليت روسية؟

ولعبة الروليت روسية، هي لعبة حظ روسية، يقوم فيها الشخص بوضع رصاصة واحدة في المسدس، ثم يقوم بتدوير إسطوانة السلاح، ويبدأ في الضغط على الزناد، ولا يعرف أي طلقة يمكن أن تحمل الرصاصة، ووضع رصاصة واحدة في خزنة السلاح، يعني أن احتمالية موت الشخص وإطلاق الرصاصة 1 من 6، لأن خزنة السلاح بها 6 رصاصات، وتستخدم لعبة الروليت روسية لعدة أسباب، منها الانتحار أو إثبات الشجاعة، بحسب صحيفة جارديان البريطانية.