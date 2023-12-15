خسائر فادحة في جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال 24 ساعة فقط

تعرض جيش الاحتلال الإسرائيلي لخسائر فادحة خلال 24 ساعة فقط بعد معارك دارت جنود قطاع غزة ضد الفصائل الفلسطينية، إذ أصيب 4 جنود في كتيبة الهندسة 603 وفيلق الهندسة القتالية، وجندي من الكتيبة 12 لواء جولاني، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.

لم تتوقف خسائر جيش الاحتلال الإسرائيلي عند هذا وفقط، بل أيضًا أصيب قائد لواء جولاني العقيد شاهار بركائي، بجروح متوسطة وخطيرة، بحسب صحيفة معاريف والقناة 12 الإسرائيلية.

وأعلنت المتحدث باسم جيش الاحتلال، أن نتيجة معارك دارت جنوب قطاع غزة، أصبي مقاتلين من وحدة ماجلان «212» بجروح خطيرة، وإصابة ضابط في الكتيبة 82، وهي كتيبة سعير من الجولان «7»، وذلك بجروح خطيرة.

قنص 4 جنود واستهداف آليات ودبابات إسرائيلية

كما أعلنت الفصائل الفلسطينية أيضًا قنص 4 جنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي شمال غرب مدينة غزة، واستهداف 3 آليات صهيونية ودبابتين بقذائف الياسين 105 شمال وشرق غزة، كما استهدفت 4 دبابات صهونية من نوع «ميركافا» في مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

تدمير 72 آلية عسكرية خلال 72 ساعة

وأعلنت الفصائل الفلسطينية بحسب القاهرة الإخبارية، تدمير 72 آلية عسكرية خلال 72 ساعة ماضية، كما أعلنت الفصائل أيضًا، مقتل 36 جنديًا وإيقاع عشرات الجنود الإسرائيليين بين قتيل وجريح والاستيلاء على العتاد والمتعلقات الخاصة بهم، كما استهدفت الفصائل الفلسطينية مقرات وغرف القيادة الميدانية ودكوا التحشدات العسكرية بقذائف الهاون محلية الصنع.