«حماية المستهلك»: لا توجد أزمة في السكر.. وتوزيعه على شركات التعبئة بـ24 جنيها

قال إبراهيم السجيني، رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، إنه توجد تعليمات من رئيس الوزراء ووزير التموين لإنهاء أزمة السكر بحيث يتم توزيع السكر على شركات التعبئة بـ24 جنيهًا لبيعه للمستهلك بـ27 جنيها.

وأشار إلى ضبط بعض المخازن في الوراق إذ قام بتغيير السعر على كيس السكر وكتابة 50 جنيها، وهذا غش تجاري وتم التواصل مع النيابة واتخاذ مايلزم حيال المخالفين، وأي كمية يتم ضبطها يتم ضخها في نفس المكان لمنع أي أزمات.

ضبط الأسواق

وتابع «السجيني» في تقرير لمركز دعم المعلومات في مجلس الوزراء، استمرار الحملات من جهاز حماية المستهلك لضبط الأسواق بالمحافظات، وتم شن حملات في عين شمس والمطرية وشبرا وروض الفرح بالقاهرة، وجرى ملاحظة أن سلعا مثل السكر والأرز محجوبة عن الجمهور وتم ضبط 5.5 طن سكر وجرى إخطار النيابة العامة واتخاذ إجراء ضد المخالف.

إنتاج السكر المحلي

وأشار إلى استمرار الحملات وأن الدولة موجودة بقوة ولا توجد أزمة في السكر والدولة تنتج 85% من إنتاج السكر المحلى، وبالتالي لا يوثر فيه أزمة الدولار والاستيراد، فهي سلع تنتج محليا وبالتالي لابد أن تكون متوافرة، و5 مصانع تابعة لقطاع الأعمال تنتج السكر محليا، فالدولة لديها وفرة من إنتاج السكر ونعلم أن رغم الأسعار العالمية للسكر زادت والفجوة ما بين إنتاج مصر والاستهلاك العام من 400 إلى 500 ألف طن وأحيانا نستورد خام من البرازيل ونكرره إلا أن ارتفاع الأسعار عالميا لا يؤثر على ارتفاع السكر المصري.