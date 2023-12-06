«حماية المستهلك» يضبط كميات كبيرة من سلع مجهولة المصدر.. منها زيت وأعلاف

كثف جهاز حماية المستهلك، حملاته الرقابية على الأسواق بمختلف المحافظات، بهدف تحقيق الانضباط في الأسواق، ومنع أية ممارسات ضارة غير منضبطة.

وخلال الحملات، تم المرور على 584 منشأة تجارية، وتحرير عدد 185 محضرا، تنوعت بين عدم الإعلان عن الأسعار، والبيع بأزيد من السعر المُعلن لسلعة السجائر والسكر، وحجب السلع عن التداول، وتداول سلع غذائية بالأسواق مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، وعدم وجود تراخيص لإدارة المنشأة.

وجاءت المضبوطات على النحو التالي:

- 5.244 طن سكر «حجب عن التداول- بيع بأزيد من السعر الرسمي»

- 2 طن أعلاف «مجهول المصدر – غير صالح للاستهلاك»

- 3.2 طن مواد غذائية متنوعة «مجهول المصدر»

- 1030 عبوة زيت طعام «مجهول المصدر»

- 915 علبة سجائر «بيع بأزيد من السعر الرسمي»

وأكد إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، في بيان، حرص الجهاز على مواصلة الضربات الرقابية النوعية بمختلف محافظات الجمهورية، بالتزامن مع الحملات المركزية التي يشنها الجهاز لتحقيق الانضباط في الأسواق وعدم التهاون مع المُخالفين، والضرب بيد من حديد ضد أي تاجر مُخالف مُستغل.

وأشار إلى أن الجهاز وبتوجيهات من الحكومة، سيكثف من تواجده بالأسواق، مؤكدا التنسيق والتعاون مع الأجهزة الرقابية المعنية بالدولة، لتحقيق الانضباط والاستقرار، واستمرار إتاحة السلع الأساسية للمواطنين بالأسعار المناسبة.