سيناتور أمريكية توجه رسالة إلى مالك «ميتا» بشأن حجب المحتوى المؤيد لفلسطين

وجهت السيناتور الأمريكية إليزابيث وارن رسالة أمس إلى مارك زوكربيرج تطالب فيها بمعلومات تتعلق بمزاعم قمع المحتوى المؤيد لفلسطين على منصات «ميتا».

وبحسب «الجارديان» فإن السيناتور الأمريكية استشهدت ببيان وقعت عليه أكثر من 90 منظمة لحقوق الإنسان بالإضافة لتقارير إعلامية مختلفة ومخاوف بشأن رقابة ميتا وإزالة المحتوى المتعلق بفلسطين وترجمته بشكل خاطئ منذ هجمات الفصائل الفلسطينية على إسرائيل في أكتوبر.

مهم ألا تفرض منصات وسائل التواصل الاجتماعي رقابة على الأخبار الصادقة

وقالت السيناتور الأمريكية في رسالتها «في خضم الهجمات على إسرائيل، والكارثة الإنسانية التي أدت إلى مقتل آلاف المدنيين في غزة، ومقتل العشرات من الصحفيين، من المهم أكثر من أي وقت مضى ألا تفرض منصات وسائل التواصل الاجتماعي رقابة على الأخبار الصادقة والمحتوى المشروع، خاصة وأن الناس في جميع أنحاء العالم يلجأون إلى المجتمعات عبر الإنترنت لمشاركة المعلومات والعثور عليها حول التطورات في المنطقة».

وكان مئات المستخدمين قد أبلغوا سابقًا أن المنشورات على انستجرام المتعلقة بفلسطين كانت محدودة الوصول والانتشار أو تمت إزالتها دون توضيح يذكر، بينما اشتكى آخرون من إغلاق حساباتهم بالكامل، ونسبت ميتا في السابق عمليات الإزالة هذه إلى خلل في أنظمتها.

ولا زالت عمليات الإزالة والقمع مستمرة، حيث ذكر فرع طلاب من أجل العدالة في فلسطين بجامعة كولومبيا أن حسابهم على انستجرام تم تعليقه دون تقديم تفسير.