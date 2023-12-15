أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، بأنَّ جيش الاحتلال الإسرائيلي يستهدف منازل الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأضافت القناة، أنَّ هناك تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية في سماء قطاع غزة، لافتا إلى تجدد القصف الإسرائيلي على مراكز الإيواء في غزة.

الاحتلال الإسرائيلي استهدف مدرسة اليرموك

وتابعت: «الاحتلال الإسرائيلي استهدف مدرسة اليرموك التي تؤوي نازحين بغزة، كما أنَّ الاحتلال يعتقل الفلسطينيين بالقطاع، ويقتادهم لمناطق مجهولة».

وأوضحت القناة، أنَّ مدفعية الاحتلال تقصف المناطق الشرقية لخان يونس، وأصبح مجمع ناصر في غزة غير قادر على استقبال مصابين جدد، وجيش الاحتلال يحاول محاصرة المجمع بشكل كامل.