تعليق جديد من البيت الأبيض على حرب غزة: «نريد أن تنتهي في أقرب وقت»

قال البيت الأبيض إنه يريد أن تنتهي الحرب الإسرائيلية في غزة في أقرب وقت ممكن، لكنه أضاف أن الولايات المتحدة لا تملي جدولا زمنيا بشأن الموعد الذي يجب أن ينتهي فيه القتال ضد إسرائيل.

نريد جميعًا أن تنتهي في أقرب وقت ممكن

ونقلت صحيفة «الجارديان» البريطانية عن جون كيربي المتحدث باسم البيت الأبيض بهذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس.

وأثناء حديثه للصحفيين، قال كيربي عن الحرب: «نريد جميعًا أن تنتهي في أقرب وقت ممكن.. نحن لا نملي شروطًا على الإسرائيليين بشأن المدة التي يجب أن تستمرها».

الاحتلال يشن عدوانا على الشعب الفلسطيني

وتشن قوات الاحتلال عدوانا غاشما على المدنيين في قطاع غزة والضفة الغربية منذ 7 أكتوبر الماضي، ولم يتوقف إلا لأيام معدودة شهدت هدنة إنسانية بوساطة مصرية قطرية.

وأسفر عدوان الاحتلال على الشعب الفلسطيني الأعزل عن ارتقاء آلاف الشهداء والذين وصل عددهم لـ18886 شهيدًا، وإصابة أكثر من 51 ألف شخص، كما تبلغ نسبة النساء والأطفال منهم 70%، بينما تشرد 1.9 مليون فلسطيني، وتركوا منازلهم التي تدمرت بفعل القصف العنيف لمنازل المدنيين في غزة والضفة الغربية.