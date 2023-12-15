عمرو سلامة يكشف تفاصيل تعرضه للإغماء بسبب «الشيخ جاكسون»: مستحملتش الإحباط

سرد المخرج عمرو سلامة، خلال حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، في دورته السادسة، عن تعرضه للإغماء في دورة سابقة شهدت عرض فيلم «الشيخ جاكسون».

وفي تصريحات خاصة لـ«الوطن»، كشف المخرج عمرو سلامة، عن تفاصيل تعرضه للإغماء، وقال إنه وقتها كان متحمسا للغاية لعرض الفيلم وأن يشاهده الجمهور ويتابع ردة فعلهم.

عمرو سلامة يكشف سبب تعرضه للإغماء

وتابع «سلامة» بأنه يوم عرض فيلم «الشيخ جاكسون»، حدثت عدة أزمات، منها تأخير عرض الفيلم، وخروج الحضور وعدم مشاهدته، وهو ما سبب له إحباطا كبيرا، وتعرض للإغماء، وبعدها جرى نقله إلى مستشفى الجونة.

فيلم «60 جنيه»

وكشف عمرو سلامة، أن الدورة الحالية، شهدت عرض فيلم «60 جنيه»، وكان الحضور يشاهدون العمل، وهذا كان مرضيا له بشكل كبير.