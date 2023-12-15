نقابة المهن التمثيلية تنعى المخرج أحمد البدري

أصدرت نقاية المهن التمثيلية، بيانًا منذ قليل، تنعى فيه المخرج أحمد البدري الذي وافته المنية عن عمر 69 عامًا، بعد معاناته مع مرض السكري.

وفاة المخرج أحمد البدري

وجاء نص البيان كالتالي: «تنعى نقابة المهن التمثيلية ببالغ الحزن والأسى؛ المخرج أحمد البدري.. وتتقدم نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي بخالص التعازي لأسرة الراحل داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته؛ وأن يلهم أهله الصبر والسلوان؛ وإنا لله وإنا إليه راجعون».

اللحظات الأخيرة في حياة أحمد البدري

وكان محسن البدري ابن شقيق المخرج الراحل أحمد البدري، أعلن وفاته، منذ قليل، داخل مستشفى معهد ناصر بالقاهرة، بعد أيام قضاها داخل العناية المركزة وأجهزة التنفس الصناعي، خاصة بعد علمه ببتر قدمه، ولم يتحمل الصدمة وتعرضه للإغماء.