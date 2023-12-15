تفاصيل الأيام الأخيرة قبل وفاة المخرج أحمد البدري

توفي، منذ قليل، المخرج أحمد البدري، بعد تدهور حالته الصحية الأيام الماضية إثر اصابته بـ «غرغرينا» منذ شهرين، مع معاناته من مرض السكر منذ سنوات، الأمر الذي أدى إلى قرار بتر قدمه الأسبوع الماضي، داخل مستشفى معهد ناصر.

تفاصيل الساعات الأخيرة في حياته

وكان محسن البدري ابن شقيقة المخرج الراحل أوضح فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه بعدما بترت قدمه تدهورت حالته وتعرض للإغماء وتم نقله للعناية المركزة، مشيرًا إلى أنه فى الأيام القليلة الماضية شهد تحسنًا طفيفًا وبدأ يفيق داخل العناية.

تدهور حالته الصحية

وكان صديقه هاني الشيخ أعلن تدهور حالته الصحية وعدم اهتمام أي من أصدقائه بالسؤال عنه، موضحًا أنه أصيب بفيروس فى الدم وتم بتر قدمه، مع ارتفاع نسبة السكر فى الدم، إلى جانب وضعه على جهاز التنفس الصناعى.

وأوضح محسن البدري أن الفنان منير مكرم ظل يتردد عليه فى الساعات القليلة الماضية قبل وفاته، ويتابع حالته الصحية مع الفريق الطبي المعالج له، بالإضافة لدعمه في محنته.