جدول امتحانات المهام الأدائية للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائية بالدقهلية
كتب:
آية حسنين
06:39 م | الجمعة 15 ديسمبر 2023
ناصر شعبان
أعلن ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، جدول المهام الأدائية للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائية، الذي يجري في نهاية شهر ديسمبر الجاري.
جدول المهام الأدائية للصف الرابع الابتدائي بالدقهلية:
أضاف «شعبان» في بيان، أنه جرى تحديد جدول المهام الأدائية للصف الرابع في محافظة الدقهلية كالآتي:
- الاثنين 25 ديسمبر 2023: اختبار التربية الدينية الفترة الأولى– اختبار اللغة العربية الفترة الثانية.
- الثلاثاء 26 ديسمبر 2023: اختبار اللغة الإنجليزية الفترة الأولى– الاختبارات com.ict الفترة الثانية.
- الأربعاء 27 ديسمبر 2023: اختبار العلوم الفترة الأولى– اختبار المهارات العملية الفترة الثانية.
- الخميس 28 ديسمبر 2023: اختبار الدراسات الاجتماعية الفترة الأولى– اختبار الرياضيات الفترة الثانية.
جدول المهام الأدائية بالصف الخامس الابتدائي بالدقهلية:
- الاثنين 25 ديسمبر 2023: اختبار التربية الدينية الفترة الأولى– اختبار اللغة العربية الفترة الثانية.
الثلاثاء 26 ديسمبر 2023: اختبار اللغة الإنجليزية الفترة الأولى– اختبارات com.ict الفترة الثانية.
الأربعاء 27 ديسمبر 2023: اختبار العلوم الفترة الأولى– اختبار المهارات العملية الفترة الثانية.
الخميس 28 ديسمبر 2023: اختبار الدراسات الاجتماعية الفترة الأولى– اختبار الرياضيات الفترة الثانية.
جدول المهام الأدائية بالصف السادس بالدقهلية:
- الاثنين 25 ديسمبر 2023: اختبار الدراسات الاجتماعية الفترة الأولى– اختبار المهارات العملية الفترة الثانية.
- الثلاثاء 26 ديسمبر 2023: اختبار اللغة العربية الفترة الأولى– اختبار التربية الدينية الفترة الثانية.
- الأربعاء 27 ديسمبر 2023: اختبار الرياضيات الفترة الأولى– اختبار com.ict الفترة الثانية.
- الخميس 28 ديسمبر 2023: اختبار اللغة الانجليزية الفترة الأولى– اختبار العلوم الفترة الثانية.