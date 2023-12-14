جدول امتحانات الصف الأول الثانوي بمحافظة البحر الأحمر

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر، عن جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الفصل الدراسي الأول يناير 2024، والتي تبدأ من الأحد 14 يناير حتى الثلاثاء 23 يناير، وسط إجراءات وقائية واحترازية، بإشراف الدكتور هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر.

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي بالبحر الأحمر

وجاء جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الترم الأول، بمدارس البحر الأحمر كالتالي:

الأحد 14 يناير: مادتي اللغة العربية - أحياء

الثلاثاء 16 يناير: مادتي رياضيات - تاريخ.

يوم الخميس 18 يناير: مادتي الثانية - الكيمياء.

الأحد 21 يناير: مادتي فيزياء - جغرافيا.

الثلاثاء 23 يناير: مادتي اللغة الأجنبية الأولى - الفلسفة والمنطق.

موعد الامتحانات التي لا تضاف للمجموع

وأشار هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن المواد العملية التي لا تضاف للمجموع سوف تعقد قبل الامتحانات التحريرية، وكذلك امتحان مادة المستوى الرفيع، على أن تستمر الامتحانات ولا تعطل أثناء الإجازات.

وفي سياق آخر، نظمت التربية والتعليم بالبحر الأحمر، فعاليات مسابقة لمحات من الهند لطلاب المدارس بالمراحل التعليمية المختلفة، بمشاركة 1200 طالب من 80 مدرسة، في إطار التعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وسفارة الهند.