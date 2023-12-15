جداول امتحانات المرحلة الابتدائية و الفصل الواحد بجنوب سيناء

أعلنت مديرية التعليم بمحافظة جنوب سيناء، جدول امتحانات مراحل النقل الابتدائي الأساسي والفصل الواحد والصم وضعاف السمع بمحافظة جنوب سيناء الدور الأول 2023/2024.

جاء جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي الدور الأول كالأتي:

- السبت : 13/1 لغة عربية، تربية دينية.

- الأحد :14/1 علوم، ومهارات مهنية.

-الاثنين : 15/1 دراسات وICT.

-الثلاثاء : 16/1 لغة إنجليزية.

الأربعاء : 17/1 رياضيات

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي للدور الأول

- السبت 13/1 : اللغة العربية والتربية الدينية الأحد 14/1 :علوم ومهارات مهنية

- الاثنين 15/1 :دراسات

- الثلاثاء 16/1 :لغة إنجليزية، ICT

- الأربعاء 17/1: رياضيات.

وأعلنت الإدارة التعليمية بمحافظة جنوب سيناء، أن امتحان المستوى الرفيع للمدارس الرسمية لغات والخاصة لغات، يتم بمعرفة المدرسة قبل الامتحان النظري بأسبوع، وأن يتم تقييم ماده القيم واحترام الآخر بإجراء تقويم تكويني عن طريق معلم المادة باستخدام مقياس الأداء وتقييم التربية الفنية والتربية البدنية والتربية الموسيقية، وأنشطة التوكانسو.

جداول امتحانات الفصل الواحد للمرحلة الابتدائية

وجاء جداول امتحان الصف الثاني الفصل الواحد.

- السبت 13/1: اللغة العربية والتربية الدينية.

- الأحد 14/1: الرياضيات الخط العربي

وجاء جدول امتحان الصف الثالث الفصل الواحد.

- السبت 13/1 اللغة العربية والتربية الدينية.

- الأحد 14/1 الرياضيات والخط العربي.

- الاثنين 15/1 اللغة الإنجليزية

وجدول امتحانات الصف الرابع الفصل الواحد

- السبت 13/1: اللغة العربية والتربية الدينية.

- الأحد 14/1 الرياضيات والخط العربي.

- الإثنين 15/1 اللغة الإنجليزية والدراسات الاجتماعية.

- الثلاثاء 16/1 العلوم.

جدول امتحانات الصف الخامس الفصل الواحد

- السبت 13/1 اللغة العربية والتربية الدينية.

- الأحد 14/1 الرياضيات والخط العربي.

- الاثنين 15/1 اللغة الإنجليزية والدراسات الاجتماعية.

- الثلاثاء 16/1 العلوم.

امتحان الصف السادس الفصل الواحد

- السبت 13/1 اللغة العربية والتربية الدينية.

- الأحد 14/1 الرياضيات والخط العربي

- الاثنين 15/1 اللغة الإنجليزية والدراسات الاجتماعية.

- الثلاثاء 16/1 العلوم.

امتحانات المرحلة الابتدائية للصم وضعاف السمع

وجاء جدول امتحان الصف الخامس الابتدائي للصم وضعاف السمع كالآتي.

- السبت 13/1: اللغة العربية

- الأحد 14/1: اللغة الإنجليزية والمهارات المهنية

- الاثنين 15/1: الدراسات الاجتماعية LCT.

- الثلاثاء 16/1: الرياضيات والتربية الدينية.

- الأربعاء 17/1: العلوم

وجاء جدول الصف السادس الابتدائي للصم وضعاف السمع كالأتي:

- السبت 13/1: اللغة العربية.

- الأحد: 14/1 الرياضيات والتربية الدينية.

- الاثنين 15/1 : اللغة الإنجليزية

- الثلاثاء 16/1 :العلوم

- الأربعاء 17/1 :الدراسات الاجتماعية

وجاءت جداول امتحان الصف السابع الابتدائي للصم وضعاف كالأتي:

السبت 13/1 : اللغة العربية

الأحد 14/1. :الرياضيات والتربية الدينية

الاثنين 15/1 :اللغة الإنجليزية

الثلاثاء 16/1. : العلوم

الأربعاء 17/1 : الدراسات الاجتماعية.

جدول امتحانات الصف الثامن الابتدائي للصم وضعاف السمع

السبت 13/1 اللغة العربية

الأحد 14/1. :الرياضيات والتربية الدينية.

الاثنين 15/1. : اللغة الإنجليزية

الثلاثاء 16/1. :العلوم

الأربعاء 17/1 الدراسات الاجتماعية

ويتم تقييم الأنشطة العملية والفني الرياضي والحاسب الآلي قبل الامتحان النظري بوقت كافي، ويتم تقييم الأنشطة الاختيارية عمليا قبل الامتحان النظري بوقت كاف، ويتم امتحان عملي العلوم قبل الامتحان النظري بأسبوع.