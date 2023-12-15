10 صواريخ انطلقت من غزة تجاه المستوطنات الإسرائيلية كتب: شروق مراد 06:52 م | الجمعة 15 ديسمبر 2023 عاجل القاهرة الإخبارية أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل لها، بأن هناك 10 صواريخ انطلقت من غزة تجاه المستوطنات الإسرائيلية. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: الاحتلال الإسرائيلي يستهدف 70 فلسطينيا بمنطقة الصفطاوي شمال غزة «القاهرة الإخبارية»: الاحتلال الإسرائيلي يستهدف مراكز الإيواء شمال وجنوب غزة الاحتلال الإسرائيلي يستهدف مناطق في غزة ادعى أنها آمنة وزير الخارجية الفلسطيني: نسعى لتفادي المجاعة في غزة سيناريوهات الحكم في قطاع غزة.. هل لإسرائيل وأمريكا أم فلسطين؟ غزة فلسطين صفارات الإنذار قصف بقلم شروق مراد